Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Με τα ίδια κριτήρια οι υποψήφιοι πρόεδροι – 24/11 και 1/12 οι εκλογές

Η ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων και των συνοδευτικών υπογραφών θα αποφασιστεί από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου