Αποδόμηση-Κασσελάκη-από-Φάμελλο-στην-ΚΕ-του-ΣΥΡΙΖΑ:-«Το-μεγαλύτερο-πρόβλημα-οι-πολιτικές-επιλογές-του-πρώην-προέδρου»

Your browser does not support the audio element.

«Οι ασυνεπείς πολιτικές παλινωδίες, η αποσπασματικότητα, η παραβίαση των αποφάσεων του συνεδρίου, με τα παράλληλα φαινόμενα προσωπικής υπερπροβολής και απαξίωσης της συλλογικότητας, οδήγησαν στη συρρίκνωση της απήχησής μας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος