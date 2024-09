Θεοδώρα Τζάκρη: Θα καταθέσω μήνυση εναντίον του Γιάννη Ραγκούση – Τι απαντά ο ίδιος

Your browser does not support the audio element.

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ τους – Όπως είπε η Θεοδώρα Τζάκρη τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση εναντίον του – Τι απάντησε ο Γιάννης Ραγκούσης