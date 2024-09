Με Παπαντωνίου, Άδωνι και… πεθερά Αβραμόπουλου η ομιλία Πολάκη στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν νικάμε λόγω ηγεσίας και γραμμής»

Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι διαφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εκλογών και κατέθεσε τη δική του πρόταση για επίσπευση των διαδικασιών