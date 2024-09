ΣΥΡΙΖΑ: Διαφώνησαν και για το αποτέλεσμα – Η επόμενη ημέρα μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Το κλίμα είναι πολεμικό, αφού και η επίσπευση των διαδικασιών της ψηφοφορίας δεν υπερψηφίστηκε με τους «87» να επικρατούν με άνετη διαφορά