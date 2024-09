Οι-γυναίκες-έχουν-13%-λιγότερες-πιθανότητες-να-πάρουν-προαγωγή,-δείχνει-έρευνα

Η πρόοδος προς την κατεύθυνση της μείωσης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων έχει ως επί το πλείστον σταματήσει, εν μέρει λόγω αυτού που οι ερευνητές αποκαλούν «χάσμα προαγωγών μεταξύ των δύο φύλων».

«Οι γυναίκες έχουν αισθητά χαμηλότερα ποσοστά προαγωγών σε σύγκριση με τους άνδρες στην ίδια εταιρεία, στην ίδια περίπου θέση», δήλωσε η Kelly Shue, καθηγήτρια χρηματοοικονομικών στο Yale School of Management, στην εκδήλωση Women & Wealth του CNBC την Τετάρτη.

Οι γυναίκες έχουν περίπου 13% λιγότερες πιθανότητες να προαχθούν σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με την έρευνα της Shue.

Αυτή η ανισορροπία είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίμονη εισοδηματική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, δήλωσε η ίδια.

Τα εμπόδια

Περίπου το 70% του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων οφείλεται στο ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με τη Shue. Αλλά ακόμη και όταν άνδρες και γυναίκες καταλαμβάνουν την ίδια θέση, οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο, πρόσθεσε.

Τα εμπόδια που υπάρχουν από την αρχή για τις γυναίκες, λόγω της συστημικής προκατάληψης, συνεχίζουν να υπάρχουν, διαπιστώνει η ετήσια μελέτη Women in the Workplace της Lean In και της McKinsey. «Οι πιθανότητες να προσληφθούν σε εισαγωγικούς ρόλους παραμένουν μικρότερες από ό,τι οι άνδρες, γεγονός που τις αφήνει να υποεκπροσωπούνται από την αρχή», σημειώνει η έκθεση της Lean In.

81 γυναίκες προάγονται για κάθε 100 άνδρες

Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις είναι πιο αργές σε επίπεδο μάνατζερ και διευθυντή, διαπιστώνει η έκθεση: Μόνο 81 γυναίκες προάγονται για κάθε 100 άνδρες.

«Εξαιτίας αυτού του «σπασμένου σκαλοπατιού» στην εταιρική σκάλα, οι άνδρες υπερτερούν σημαντικά των γυναικών σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών, καθιστώντας απίστευτα δύσκολο για τις εταιρείες να υποστηρίξουν τη βιώσιμη πρόοδο σε πιο ανώτερα επίπεδα», σύμφωνα με την έκθεση του Lean In.

Όταν πρόκειται για προαγωγές, «η ασυνείδητη προκατάληψη μπορεί να παρεισφρήσει», δήλωσε η Shue. Όταν φανταζόμαστε τους πιο επιτυχημένους μάνατζερ, τείνουν να έχουν στερεοτυπικά ανδρικές ιδιότητες, είπε, «όπως το να είναι αισιόδοξοι, θαρραλέοι, να έχουν επιθετικό στυλ ηγεσίας, να αγκαλιάζουν τον ανταγωνισμό κ.λπ.».

Μπορεί να λυθεί;

Για να αμβλυνθεί κάποια από αυτές τις προκαταλήψεις, «πολλές από τις συμβουλές έχουν επικεντρωθεί στο πώς οι γυναίκες εργαζόμενες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να ασχοληθούν σε κάποιο βαθμό με την αυτοπροβολή», δήλωσε η Shue.

«Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό», πρόσθεσε, «αλλά θα υποστήριζα επίσης ότι αντί να ρίχνουμε όλο το βάρος στις γυναίκες για να συμπεριφέρονται διαφορετικά και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, θα ήταν πολύ καλό αν οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις αυτές διευθυντές σταματούσαν επίσης να επιβραβεύουν… αυτή την επιθετική συμπεριφορά στον ίδιο βαθμό και αντί αυτού απλώς να αναγνωρίζουν ότι πολλές εργαζόμενες γυναίκες έχουν στην πραγματικότητα υψηλές δυνατότητες».

