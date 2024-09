Εθνική Τράπεζα: Στα 7,30 – 7,95 ευρώ το placement ΤΧΣ για το 10%

Άνοιγμα ξένου και ελληνικού βιβλίου για τη διάθεση μετοχών ΤΧΣ σε Εθνική. Στο εύρος του 7,30 – 7,95 ευρώ η διάθεση. Από 15% έως και 20% στους Έλληνες επενδυτές από τη συνολική κατανομή.

Εκκινεί η διαδικασία διάθεσης μετοχών κυριότητας ΤΧΣ σε Εθνική, σε εξωτερικό (ιδιωτική τοποθέτηση) και Ελλάδα (διαδικασία δημόσιας προσφοράς), μετά τον καθορισμό εύρους τιμής και ποσοστού διάθεσης μεταξύ του σχήματος αναδόχων και του Ταμείου.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, το εύρος τιμής που τέθηκε είναι στα 7,30 – 7,95 ευρώ για το 10% του ΤΧΣ, έναντι συνόλου 18,39% που αντιστοιχεί σε 91.471.515 μετοχές.

Παράλληλα, το ΤΧΣ διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του να αποφασίσει ένα στενότερο εύρος τιμής διάθεσης όσο παραμένει ανοικτό το βιβλίο ή – και να προσδιορίσει ενδεικνυόμενη τιμή. Με βάση τα παραπάνω, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 667,74 εκατ. ευρώ έως και 727,198 εκατ. ευρώ.

Από 15% έως και 20% σε Έλληνες επενδυτές

Ποσοστό της τάξεως του 15%, που αντιστοιχεί σε 13.720.727 προσφερόμενες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε Έλληνες επενδυτές που συμμετέχουν δημόσια προσφορά με την επιλογή, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική κρίση του ΤΧΣ, να αυξηθεί έως και 20%, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 4.573.576 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν συνολικά 18.294.303 προσφερόμενες μετοχές). Το 85%, που αντιστοιχεί σε 77.750.788 προσφερόμενες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στο ξένο βιβλίο μέσω accelerated book building, με την επιφύλαξη κάθε αναγκαίας προσαρμογής σε περίπτωση που η διαδικασία δημόσιας προσφοράς αυξηθεί κατά τα ανωτέρω. Στην ελληνική δημόσια προσφορά, οι ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις για αγορά προσφερόμενων μετοχών στην ανώτατη τιμή του εύρους.

Η διαδικασία (ιδιωτική τοποθέτηση από ξένους και δημόσια προσφορά από Έλληνες επενδυτές) θα διαρκέσει από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 2 Οκτωβρίου 2024.

Η ζήτηση που έχει προκύψει από το «σκιώδες» βιβλίο, ήταν πολύ υψηλή και μάλιστα άγγιζε το άνω τμήμα του ενδεικτικού εύρους που φαινόταν από το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής στα 7,844 ευρώ (το άνω τμήμα του εύρους ξεπερνά το κλείσιμο της Παρασκευής). Ήδη από τη διαδικασία του wall crossing οι προσφορές έφταναν στα 3 δισ. ευρώ, έναντι 1,5 δισ. στο προηγούμενο placement ΤΧΣ σε Εθνική, τον περασμένο Νοέμβριο. Να σημειωθεί πως το ποσοστό που θα διατηρήσει στην κατοχή του το Δημόσιο (ήτοι κοντά στο 8,39%) θα έχει επενδυτικό χαρακτήρα, χωρίς δικαίωμα άσκησης βέτο.

Αναλυτικά το ενημερωτικό

Διαδικασία για την ελληνική δημόσια προσφορά

Γενικά στοιχεία

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ήτοι σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται παρακάτω). Ειδικοί επενδυτές είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντότητες που ορίζονται ως «ειδικοί επενδυτές» κατ’ Άρθρο 2, σημείο (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Η κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών περιλαμβάνει επενδυτές που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση αγοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίοι δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά απευθύνεται τόσο σε Ιδιώτες Επενδυτές όσο και σε Ειδικούς Επενδυτές στην Ελλάδα και οι αιτήσεις αγοράς θα εγγραφούν μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., αλλά μόνο για σκοπούς κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (και όχι για σκοπούς προσδιορισμού της Τιμής Προσφοράς), σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»). 15% των Προσφερόμενων Μετοχών, που αντιστοιχούν σε 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές, προσφέρονται μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (με δυνατότητα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του Πωλητή Μετόχου, να αυξήσει το ποσοστό αυτό έως 20%, που αντιστοιχεί σε 4.573.576 επιπλέον Προσφερόμενες Μετοχές και αντιστοιχεί συνολικά σε 18.294.303 Προσφερόμενες Μετοχές). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα Ιδιώτη Επενδυτή και Ειδικού Επενδυτή ταυτοχρόνως.

Εάν ένας επενδυτής συμμετέχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά τόσο ως Ειδικός Επενδυτής όσο και ως Ιδιώτης Επενδυτής, ο επενδυτής αυτός θα αντιμετωπίζεται ως Ιδιώτης Επενδυτής, με εξαίρεση τις αιτήσεις αγοράς που υποβάλλονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») από συμμετέχοντες, όπως ορίζονται στην Ενότητα Ι, Μέρος 1 (94) του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ.») για τους ίδιους συλλογικούς καταθετικούς λογαριασμούς κινητών αξιών και στις δύο κατηγορίες επενδυτών.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ, συμπεριλαμβανομένης της από 28 Σεπτεμβρίου 2024 απόφασης, εκτός από το ότι η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς, καθώς αυτή η Τιμή Προσφοράς θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ μετά το κλείσιμο της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. Ως συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. ορίστηκαν οι Συντονιστές και Κύριοι Ανάδοχοι Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως ορίζεται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην αίτηση αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών, η οποία πρέπει να αναγράφει τον αριθμό της μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ., τον λογαριασμό αξιόγραφων που τηρείται στο Σ.Α.Τ. και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ., και αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους αριθμούς είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών και καμία Προσφερόμενη Μετοχή δεν θα κατανέμεται σε αυτόν.

Οι Ιδιώτες και Ειδικοί Επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα αιτηθούν την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στη μέγιστη τιμή του Εύρους Τιμών. Η αξία εκάστης συμμετοχής των Ιδιωτών και Ειδικών Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα είναι ίση με το γινόμενο του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών, που αναγράφεται στην αίτηση αγοράς των εν λόγω επενδυτών, πολλαπλασιαζόμενο επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Κάθε επενδυτής μπορεί να συμμετέχει στην αγορά τουλάχιστον μίας Προσφερόμενης Μετοχής και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Το ανώτατο όριο αγοράς ανά επενδυτή είναι ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν αρχικά κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, δηλαδή έως 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές, πολλαπλασιαζόμενες με την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Με την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θα θεωρούνται οριστικές, και, εκτός από τις αναφερόμενες στην υποενότητα «Withdrawal Rights» της Ενότητας 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου, καμία υπαναχώρηση ή αλλαγή δεν θα είναι εφικτή ή επιτρεπτή.

Εάν, μετά το πέρας της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, διαπιστωθούν περισσότερες από μία έγκυρες αιτήσεις αγοράς που υποβλήθηκαν από ή για λογαριασμό του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου με βάση τα δεδομένα του Σ.Α.Τ. ή άλλως, η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές που εκφράζεται σε όλες αυτές τις αιτήσεις αγοράς του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου, θα ενοποιούνται και θα αντιμετωπίζονται ως ενιαία αίτηση αγοράς που σχετίζεται με το πρόσωπο αυτό.

Εκτός από τα όσα αναφέρονται στην υποενότητα «Certain Greek Taxation Considerations» της Ενότητας 18 «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED» του Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές που συμμετέχουν ως αγοραστές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα επιβαρύνονται με ποσοστό 0,0325% επί της αξίας των κατανεμηθεισών Προσφερόμενων Μετοχών (υπολογιζόμενη ως το γινόμενο των κατανεμηθεισών Προσφερόμενων Μετοχών επί την Τιμή Προσφοράς) για έξοδα συναλλαγής και εκκαθάρισης. Επιπλέον, θα χρεώνονται τα συνηθισμένα έξοδα διαμεσολάβησης.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα παραδοθούν στους επενδυτές κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού μέσω μεταβίβασης στη δευτερογενή αγορά, σε άυλη μορφή, με καταχώρισή τους στη μερίδα επενδυτή και τον λογαριασμό αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. και τα οποία θα έχουν παρασχεθεί από αυτούς τους επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, βλ. Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές

Οι Ιδιώτες Επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά από τις 10:00 ώρα Ελλάδος της πρώτης ημέρας (δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου 2024) έως τις 16:00 ώρα Ελλάδος της τελευταίας ημέρας (δηλαδή 2 Οκτωβρίου 2024) της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση αγοράς κατά τη διάρκεια των κανονικών εργάσιμων ημερών και ωρών μέσω των Μελών ΗΒΙΠ τους (επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες ή θυγατρικές τραπεζών).

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή της 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Οι Ιδιώτες Επενδυτές που συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και εκτυπωμένο αντίγραφο των στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ., τα οποία θα προσδιορίζουν τη μερίδα επενδυτή και το λογαριασμό αξιογράφων τους που τηρείται στο Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις αγοράς των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ποσό ίσο με τη συνολική τιμή αγοράς συν το 0,0325% της συνολικής τιμής αγοράς, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευτεί το ισόποσο σε κάθε είδους καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό των επενδυτών πελατών τους, ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Η χρέωση 0,0325% επί της συνολικής τιμής αγοράς αφορά έξοδα συναλλαγής και εκκαθάρισης. Επιπλέον, θα χρεώνονται τα συνηθισμένα έξοδα διαμεσολάβησης.

Οι αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές μόνο εάν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/16.05.2008 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης Επενδυτής που είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μια εκ των κοινών επενδυτικών μερίδων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. («ΚΕΜ»), στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Αν για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις αγοράς, για διανομή των Προσφερόμενων Μετοχών είτε σε ατομικό λογαριασμό είτε σε ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε η αξία του συνόλου των αιτήσεων αγοράς θα θεωρείται ως ενιαία αίτηση αγοράς του επενδυτή.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και της Τιμής Προσφοράς, τυχόν υπερβάλλον ποσό που καταβλήθηκε θα επιστραφεί στον δικαιούχο μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. (επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζών ή θυγατρικών τραπεζών), μέσω των οποίων υποβλήθηκε η αίτηση αγοράς ή, κατά περίπτωση, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά κατάθεσης θα αποδεσμεύονται και, σε περίπτωση συμμετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται σε τράπεζα ή σε λογαριασμό συναλλαγών σε περίπτωση επιχειρήσεων επενδύσεων κατά τα ανωτέρω, αντίστοιχα ο λογαριασμός θα χρεώνεται ταυτόχρονα με ποσό ίσο με την αξία των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή. Τα δεσμευμένα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε θα επιστραφεί άτοκα.

Διαδικασία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά σε Ειδικούς Επενδυτές

Οι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά από τις 10:00 ώρα Ελλάδος της πρώτης ημέρας (δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου 2024) έως τις 16:00 ώρα Ελλάδος της τελευταίας ημέρας (δηλαδή 2 Οκτωβρίου 2024) της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση αγοράς αποκλειστικά μέσω των Συντονιστών και Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ή άλλων Μελών Η.ΒΙ.Π. (επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζών ή θυγατρικών τραπεζών). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Η αξία των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμημένων σε Ειδικούς Επενδυτές θα καθορίζεται κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού μέσω των αντίστοιχων θεματοφυλάκων τους, και δεν χρηματοδοτείται εκ των προτέρων όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις αγοράς. Η ανωτέρω χρέωση ποσοστού 0,0325% επί της συνολικής τιμής αγοράς για τέλη χρηματιστηριακών συναλλαγών και έξοδα εκκαθάρισης, καθώς και συνήθεις αμοιβές διαμεσολάβησης, θα ισχύουν και για τους Ειδικούς Επενδυτές.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν τις αιτήσεις αγοράς τους και κάθε νέα αίτηση θα ακυρώνει τις προηγούμενες.

Την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς όλες οι αιτήσεις αγοράς όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θα θεωρούνται οριστικές. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που κάθε Ειδικός Επενδυτής δικαιούται να αποκτήσει μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τυχόν υπερβάλλον ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά θα επιστραφεί στον αντίστοιχο δικαιούχο χωρίς τόκο.

Κατανομή

Γενικά Στοιχεία

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών έχει αρχικά κατανεμηθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) 15%, που αντιστοιχεί σε 13.720.727 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά με δυνατότητα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του Πωλητή Μετόχου, να αυξήσει το ποσοστό αυτό έως 20%, που αντιστοιχεί σε 4.573.576 επιπλέον Προσφερόμενες Μετοχές (και αντιστοιχεί συνολικά σε 18.294.303 Προσφερόμενες Μετοχές), σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και (ii) 85%, που αντιστοιχεί σε 77.750.788 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που έχουν εγγραφεί στη Διεθνή Προσφορά (υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε απαραίτητης προσαρμογής στην περίπτωση που η Ελληνική Δημόσια Προσφορά αυξηθεί κατά τα ανωτέρω).

Ο Πωλητής Μέτοχος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την εν λόγω κατανομή κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένη κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβει ποσοστό των Προσφερόμενων Μετοχών χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο του 15% που ορίζεται ανωτέρω, εάν η ζήτηση που εκφράζεται από επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το ελάχιστο όριο.

Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν αρχικά στη Διεθνή Προσφορά, μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον οι εντολές που υποβάλλονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Προσφερόμενες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Δημόσια Προσφορά, εφόσον οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Η τελική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς θα καθοριστεί μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατά ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024 από τον Πωλητή Μέτοχο και οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά

Από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που κατανεμήθηκαν τελικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (αφού λήφθηκε υπόψη η ανακατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών από τη Διεθνή Προσφορά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά), ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία κατηγορία εκ των Ιδιωτών Επενδυτών και Ειδικών Επενδυτών, θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του Πωλητή Μετόχου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

ποσοστό τουλάχιστον 50% των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κατανεμηθεί προς ικανοποίηση των αιτήσεων από Ιδιώτες Επενδυτές , και

των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κατανεμηθεί προς ικανοποίηση των αιτήσεων από , και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι 50% των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών βάσει της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί από κάθε κατηγορία επενδυτών (δηλαδή Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για το 50% των Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τα ακόλουθα θα ληφθούν υπόψη ώστε να προσδιοριστεί τελικώς το ποσοστό κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών: (α) η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 50%, (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, και (δ) η ανάγκη να επιτευχθεί επαρκής διασπορά.

Σε περίπτωση που η ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές υπολείπεται του 50% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι το ποσό για το οποίο πραγματικά εκφράστηκε η ζήτηση, ενώ οι Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά που αντιστοιχούν στο έλλειμμα έναντι του συνολικού ποσοστού 50% επί του συνολικού αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατ’ αναλογία.

Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, ως αποτέλεσμα αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, παραμένουν αδιάθετες Προσφερόμενες Μετοχές, τότε θα κατανεμηθεί μία επιπλέον Προσφερόμενη Μετοχή στους επενδυτές, με το μεγαλύτερο μη κατανεμημένο κλασματικό υπόλοιπο, κατά φθίνουσα σειρά.

Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατ’ αναλογία. Εάν η Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν καλυφθεί πλήρως, θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές το σύνολο (δηλαδή το 100%) των Προσφερόμενων Μετοχών, για τις οποίες έχουν υποβάλει αιτήσεις αγοράς.

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν εξαρτάται από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα ή τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών θα ολοκληρωθεί με την μεταφορά τους στη μερίδα επενδυτή και στο λογαριασμό αξιογράφων που τηρείται στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων Ιδιωτών Επενδυτών και Ειδικών Επενδυτών. Η καταχώρηση των Προσφερόμενων Μετοχών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η ακριβής ημερομηνία της θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Τράπεζας και του ΤΧΣ στο Χ.Α., τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στους επενδυτές.