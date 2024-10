Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Ερώτηση προς την Κομισιόν, με αφορμή την «αύξηση των μεταναστευτικών ροών»

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ρωτά, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «πώς προτίθεται η ΕΕ να στηρίξει χώρες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος