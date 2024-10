Γιώργος Γεραπετρίτης: Μια μεγαλύτερη Ευρώπη είναι μια Ευρώπη ισχυρότερη

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι σε μια εποχή κρίσεων όπως η σημερινή, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει σταθερή