Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η Ελλάδα θα έχει επιτέλους Κτηματολόγιο το 2025»

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νέο Πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» για τους όρους δόμησης – «Βαθιά οδύνη για τους δυο νεκρούς συμπολίτες μας στην Κορινθία»