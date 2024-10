ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μαρινάκης έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί τη «στενότητα των δρόμων» του Ξυλοκάστρου

«Ανακάλυψαν» πως το Ξυλόκαστρο Κορινθίας έχει… στενούς δρόμους και «δύσκολο» γεωγραφικό ανάγλυφο. Πράγματι, εξαιρετική η προετοιμασία», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ