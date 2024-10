Φάμελλος στον ΣΚΑΪ: «Στον ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο – Δεν θα αποκλείσω τον Κασσελάκη αν εκλεγώ»

Your browser does not support the audio element.

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, στον χαρακτήρα μου η ενωτική στάση», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα