Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας: Ξεκάθαρη προειδοποίηση από την Άγκυρα για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Your browser does not support the audio element.

Στη συνεδρίασή του υπό τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αναφέρθηκε στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο