ΠΑΣΟΚ: «Πολιορκητικός κριός» για τη νίκη το ντιμπέιτ Ανδρουλάκη – Δούκα; Συζητήσεις μεταξύ των 2 «στρατοπέδων»

«Δεν υπάρχει κανένα παζάρι – η ανάγκη είναι να είμαστε αύριο όλοι μαζί» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το δίλημμα που θέτει ο Χάρης Δούκας