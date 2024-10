Ανδρουλάκης-στον-ΣΚΑΪ-100,3:-«Η-επόμενη-μέρα-θα-μας-βρει-όλους-μαζί,-με-κοινές-αγωνίες-και-μακριά-από-παζάρια»

Your browser does not support the audio element.

«Αιχμές» σε Δούκα για «μηχανικούς που πρέπει να ξέρουν καλά Μαθηματικά» – «Εξαιρετική η συνάντηση με Γερουλάνο, είχαμε κοινή γλώσσα συνεννόησης»