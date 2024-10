Δούκας για το «ναυάγιο» του ντιμπέιτ: Ο Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί τον δημοκρατικό διάλογο στο ΠΑΣΟΚ

“Η πρότασή μας ήταν σαφής: Ντιμπέιτ οποιαδήποτε ώρα και μέρα” δηλώνουν πηγές προσκείμενες στον Χάρη Δούκα.