Πολάκης στη Βουλή: Τον Κασσελάκη δεν θέλω να τον αποκλείσω, θέλω να τον νικήσω

«Βλέπω ότι συνεχίζει την ίδια απολιτίκ τακτική, και δυστυχώς βλέπω κάποιους να ρίχνουν νερό στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης»