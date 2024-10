ΗΠΑ:-Πλησιάζει-τη-Φλόριντα-ο-καταστροφικός-τυφώνας-Μίλτον

Ο τυφώνας Μίλτον προσεγγίζει τις ακτές του Κόλπου της Φλόριντας σήμερα, αφήνοντας στους κατοίκους μονάχα λίγες ώρες για να εκκενώσουν την περιοχή ή να προστατευτούν προτού η καταιγίδα προκαλέσει μια απειλητική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις, σε μια περιοχή που επλήγη από τον κυκλώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες.

Εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της ακτογραμμής άνω των 483 χιλιομέτρων έχουν λάβει εντολές να απομακρυνθούν και οι αρχές εξέδωσαν ολοένα και πιο επείγουσες προειδοποιήσεις σήμερα το πρωί, καθώς πλησιάζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024