Ανδρουλάκης: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τελειώσει η παντοκρατορία της ΝΔ» – «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός», φώναζαν οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ

Your browser does not support the audio element.

Κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη σε όσους πολίτες έχουν απογοητευθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας