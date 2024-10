Κουτσούμπας: «Ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις για την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή»

Your browser does not support the audio element.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα και την ελληνική Βουλή», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ