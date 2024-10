Μπελέρης στον ΣΚΑΪ: Η θέση της Αλβανίας είναι στην ΕΕ – Οι όροι για την προστασία της ελληνικής μειονότητας

Μπήκανε ξεκάθαροι όροι ότι οι ελληνοαλβανικές διαφορές και η προστασία της ελληνικής μειονότητας είναι πολιτική της ΕΕ, δήλωσε ο κ. Μπελέρης στον ΣΚΑΪ