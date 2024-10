Σολτς:-«Έργο-σε-εξέλιξη»-οι-συζητήσεις-για-την-προμήθεια-eurofighter-στην-Τουρκία

Οι συζητήσεις για την προμήθεια Eurofighter στην Τουρκία είναι «έργο σε εξέλιξη» και η Βρετανία έχει τον ενεργό ρόλο σε αυτές (σ.σ ως μέλος του κονσόρτσιουμ που κατασκευάζει τα μαχητικά) δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με το Reuters.

«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και γι’ αυτό έχουμε και αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα πρόσφατα λάβαμε κάποιες αποφάσεις και θα υπάρχουν κι άλλες αποφάσεις. Υπάρχουν σχέδια που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, υπάρχουν διαβουλεύσεις της βρετανικής κυβέρνησης, θα υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα αυτό και θα υπάρχει πρόοδος» τόνισε σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Το Βερολίνο ενέκρινε πρόσφατα πωλήσεις όπλων στη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Τουρκία, φέρεται να δήλωσε ο καγκελάριος σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του πρακτορείου Anadolu, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξουν περισσότερες». Η δήλωση που φέρεται να έκανε ο Όλαφ Σολτς από την Κωνσταντινούπολη έρχεται στον απόηχο των πληροφοριών ότι το Βερολίνο έχει «ανάψει το πράσινο φως» για την προμήθεια Eurofighter στην Άγκυρα.

«Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι οι σχέσεις αυτές εξελίσσονται προς μια πιο θετική κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ελπίζω αυτή η πορεία να οδηγήσει στη συνέχιση των καλών φιλικών σχέσεων. Παράλληλα, επιθυμούμε να δούμε την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισθάνθηκα επίσης πολύ ικανοποιημένος που ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στην άτυπη διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Αύγουστο, για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια» σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Απηύθυνε εκ νέου έκκληση για κατάπαυση του πυρός, και αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά «πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο».

#BREAKING Germany’s Scholz says Berlin recently approved arms sales to NATO ally Türkiye, adding that ‘there will be more’ pic.twitter.com/tyQOM5NkNU

— Anadolu English (@anadoluagency) October 19, 2024