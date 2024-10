Νέα γραφεία νοίκιασε ο Στέφανος Κασσελάκης – Θα στεγάζουν τον προεκλογικό του αγώνα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Your browser does not support the audio element.

«Η ενοικίαση έγινε αφού κάποιοι βιάστηκαν να τον απομακρύνουν από το γραφείο του και να κλειδώσουν τα - του μέσα σε μια νύχτα» δηλώνουν πηγές από το περιβάλλον του