ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Τον Ιανουάριο του 2023, πήρα συνέντευξη από τον αρθρογράφο των Financial Times, Μάρτιν Γουλφ, ελπίζοντας ότι η συζήτηση θα εμπλουτίσει την κριτική που έγραφα για το πρόσφατο βιβλίο του, The Crisis of Democratic Capitalism . Προς το τέλος της συζήτησής μας, του ζήτησα να σχολιάσει το βιβλίο του Mervyn King, The End of Alchemy , το οποίο εξέτασα όταν εμφανίστηκε το 2016. Ο King είχε αποσυρθεί πρόσφατα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας και ο Wolf ήταν τότε στο κορυφή της επιρροής του. Γνωριζαν ο ένας τον άλλον από τα φοιτητικά τους χρόνια και αναρωτιόμουν για τους διαφορετικούς δρόμους τους προς αξιόπιστες θέσεις εντός του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η πιο πιεστική ανησυχία μου ρωτώντας τον Wolf για τον King ήταν η ριζική αμφιβολία που φαινόταν να μοιράζονται για το σύστημα που γνώριζαν τόσο καλά: και οι δύο απηχούσαν τον Willem Buiter , έναν άλλο απόφοιτο του BOE, ο οποίος έχει προτείνει σε διάφορους χώρους ότι δεν υπάρχουν λόγοι για ιδιωτικό έλεγχο των τραπεζών. Για μένα, και οι τρεις ακούγονταν σαν τους μαρξιστές για τους οποίους μας προειδοποιεί συνεχώς ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μήπως υπερδιάβαζα αυτές τις εξέχουσες αυθεντίες για να ακολουθήσω τη δική μου πολιτική πυξίδα (η οποία ομολογουμένως δείχνει ότι πρέπει να μείνει);

Ο King, για παράδειγμα, είχε υποστηρίξει στο βιβλίο του ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπούν κρίσεις στην κλίμακα της Μεγάλης Ύφεσης του 2008-09 ήταν η κατάργηση των τραπεζών όπως τα ξέρουμε – δηλαδή η πρακτική του δανεισμού χρημάτων με τόκους έναντι ρευστοποιήσιμων εξασφαλίσεων με μόνο ένα μικρό κλάσμα της αξίας των δανείων, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε πάγια στοιχεία ενεργητικού. Για να υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα, ο King δεν είχε επιστρατεύσει κανέναν άλλον από τον William Leggett, τον ηγέτη του New York Workingmen’s Party, ο οποίος πρότεινε την ανασύσταση του συστήματος της προπολεμικής Αμερικής αναγκάζοντας όλες τις τράπεζες να διατηρούν ρευστοποιήσιμες εξασφαλίσεις με αξία ίση με αυτή των δανείων τους. Αυτό θα καθιστούσε αδύνατη τη λειτουργία των τραπεζών.

Ρώτησα τον Wolf γιατί ο φίλος του, ο πρώην τραπεζίτης της Αγγλίας, θα υποστήριζε τις ιδέες ενός σκοτεινού Αμερικανού ευρέως γνωστού ως “money crank” και συνέχισε να παραθέτει, επιδοκιμαστικά, τη διάσημη ομιλία του William Jennings Bryan ” Cross of Gold ” . Στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος το 1896, ο υποψήφιος για την προεδρία κατήγγειλε τις εθνικές τράπεζες για τα μη δεδουλευμένα, αδικαιολόγητα εισοδήματά τους που αφαιρούνται από την αξία που παράγουν οι εργάτες και οι αγρότες. Ο Μπράιαν πρότεινε να επεκταθεί η προσφορά χρήματος και να διογκωθούν οι τιμές – αφήνοντας έτσι τους οφειλέτες να ξεφύγουν – καθιερώνοντας ένα αμερικανικό νόμισμα συνδεδεμένο με το ασήμι και όχι με τον διεθνή κανόνα χρυσού.

«Ο Μέρβιν έχει δίκιο», απάντησε ο Γουλφ. «Οι τράπεζες είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα… Το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι θεσμοί είναι απολύτως κεντρικοί για τις σύγχρονες οικονομίες, [αλλά] τρέχουν ένα παιχνίδι απάτης». Αυτή η εκπληκτική απάντηση φαίνεται τώρα να χαρακτηρίζει τη συναίνεση των συγγραφέων από κάθε σημείο του πολιτικού φάσματος, από αριστερά προς τα δεξιά. Όπου κι αν κοιτάξετε, εκεί είναι: η ιδέα ότι η τραπεζική, όπως την ξέρουμε, είναι μια πολύ μεγάλη απάτη, μια δημόσια υπηρεσία κοινής ωφέλειας που προσποιείται ότι είναι μια ιδιωτική επιχείρηση.

Τι προκύπτει από αυτό; Μπορούμε να κατανοήσουμε τη ζωή μόνο «πίσω», σύμφωνα με τον Κίρκεγκωρ, αλλά πρέπει να τη ζήσουμε «μπροστά», προχωρώντας μόνο με την πίστη. Αλλά αν η τραπεζική έχει γίνει πραγματικά ένα «παιχνίδι απατεώνων», ποιο είναι το νόημα; Ίσως θα έπρεπε να αναστείλουμε την πίστη μας και να ρωτήσουμε πώς φτάσαμε στο παρόν: μια εποχή και ένα μέρος όπου ο αυτοκράτορας όχι μόνο δεν έχει ρούχα, αλλά έχει χάσει το ενδιαφέρον του για οποιοδήποτε σκοπό, ασπάστηκε τον γυμνισμό και πηγαίνει πρόθυμα στους υπηκόους του χωρίς ντροπή.

Το Γυμνό Πτώμα

Ας υποθέσουμε ότι ο Joseph Schumpeter είχε δίκιο που ισχυρίστηκε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η «έδρα» του σύγχρονου καπιταλισμού, όπου οι αποταμιεύσεις των ατόμων και τα πλεονάζοντα έσοδα των εταιρειών συγκεντρώνονται, κατανέμονται σύμφωνα με υπολογισμούς που εξισορροπούν τον κίνδυνο και την απόδοση και διοχετεύονται σε τομείς όπου , το κόστος ευκαιρίας είναι ίσο, τα κέρδη είναι αναμενόμενα υψηλότερα από αλλού. Αν ο King, ο Wolf και ο Buiter έχουν επίσης δίκιο που ισχυρίζονται ότι αυτό το αρχηγείο βρίθει από κατά παραγγελία μαχαίρια πρόθυμα να υποθηκεύσουν τις ψυχές των μητέρων τους, ο καπιταλισμός είναι εγκεφαλικά νεκρός, ένα σώμα χωρίς μυαλό, σε κώμα, αν όχι ήδη πτώμα.

Αυτή είναι η ουσία τεσσάρων πρόσφατων αναφορών ιατροδικαστών, καμία από τις οποίες, ούτε καν το «συντηρητικό» ακραίο μεταξύ τους, του Ruchir Sharma, δεν προτείνει έναν ρεαλιστικό τρόπο για να αναζωογονηθεί ο ασθενής. Ο Sharma, απόφοιτος της Morgan Stanley, όπου ήταν επικεφαλής με ειδίκευση στις αναδυόμενες αγορές, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου The Rise and Fall of Nations , ενός μπεστ σέλερ των New York Times , και αρθρογράφος στους FT . Το νέο του βιβλίο είναι το κορυφαίο μάθημα – στην πραγματικότητα, το μόνο μάθημα – σε ένα πρόγραμμα σπουδών που ξεκινά με τις διδασκαλίες του Eugen von Böhm-Bawerk, ωριμάζει στο μυαλό των μαθητών τους Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises και Friedrich von Hayek, κάνει διάλειμμα την απρόσεκτη επίβλεψη του Μίλτον Φρίντμαν και συνεχίζει με δημοσιεύσεις όπως οι Ρόμπερτ Χιγκς, Ρόμπερτ Νόζικ, Νάιλ Φέργκιουσον και Έντουαρντ Τσάνσελορ. Οι αξιολογήσεις των φοιτητών για το μάθημα του Sharma περιλαμβάνουν ανατριχιαστικές κριτικές από ιδεολογικούς συμμάχους όπως ο George Will και ο Bret Stephens, αλλά και θαυμαστικά σχόλια από liberal ειδήμονες όπως ο Fareed Zakaria και ο Thomas Friedman.

Το μάθημα που πρέπει να αντληθεί… από αυτό το μάθημα, ωστόσο, είναι πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από το ποιος το διδάσκει. Έχει ως εξής: Οι αγορές είναι απαραίτητες για την ατομική ελευθερία και τον πολιτικό πλουραλισμό επειδή «αποκεντρώνουν» την εξουσία. Καταρρίπτουν το κρατικό μονοπώλιο στην εξουσία και στη συνέχεια το διασκορπίζουν σε πολλούς αποταμιευτές, επενδυτές και καταναλωτές με διαφορετικές προτιμήσεις και εισοδήματα, των οποίων οι επιλογές, όταν δίνουν το κατάλληλο πεδίο, συνιστούν τον νεωτερισμό συγκαλώντας την κοινωνία των πολιτών και δίνοντας τη δυνατότητα στον ατομικισμό. Ο καπιταλισμός είναι το υψηλότερο στάδιο της κοινωνίας της αγοράς. Ως το απόγειο της ελευθερίας, αποτελεί έτσι το εξωτερικό όριο της πολιτικής καινοτομίας.

Βεβαίως, η κυβερνητική παρέμβαση στις ανώνυμες δυνάμεις της αγοράς είναι απαραίτητη σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όταν η ανεργία και η στέρηση καθιστούν έναν κοινωνικό ιστό που υφαίνεται από την ανταλλαγή εμπορευμάτων και τη μισθωτή εργασία ευάλωτο σε πολιτικές αναταραχές ή ακόμα και εξέγερση. Αλλά μια τέτοια παραβίαση είναι εγγενώς επικίνδυνη, γιατί συνεπάγεται την αντικατάσταση της γραφειοκρατίας που δεσμεύεται από κανόνες με το ελεύθερο παιχνίδι των προτιμήσεων, των τιμών και των επιλογών στην αγορά. Απειλεί να σβήσει τις άγνωστες πηγές της ελευθερίας, που επιβιώνουν μόνο στο βαθμό που παραμένουν άγνωστες, απομακρυσμένες από τη λογική.

Ωστόσο, τέτοια περιοδικά επιτεύγματα (ή αποτυχίες) της διαχείρισης κρίσεων, όσο αξιοσημείωτα κι αν είναι, προκαλούν πολύ λιγότερη ζημιά μακροπρόθεσμα από πιο ύπουλες μορφές κυβερνητικής παραβίασης: ρύθμιση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη φορολογία και συνήθεις παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας στην τον επιχειρηματικό κύκλο. Αυτά δημιουργούν κίνητρα, στρεβλώνουν τις επιλογές και γίνονται μόνιμα προσαρτήματα της οικονομίας, διαβρώνοντας σταδιακά την ελευθερία. Ο κανονισμός κάνει τον πραγματικό κόσμο ακατανόητο, οι δημόσιες δαπάνες παραγκωνίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και οι παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας οδηγούν σε εύκολο χρήμα και μετά, προτού το καταλάβετε, σε ελεύθερο χρήμα, το οποίο αναπόφευκτα γίνεται άχρηστο χρήμα.

Ποια ελεύθερη αγορά;

Αυτή η παλιά ιστορία λέγεται πιο χαρούμενα από τον Φρίντμαν και τον Φέργκιουσον, και πιο απειλητικά από τον Χάγιεκ και τον Χιγκς. Γράφοντας το What Got Wrong With Capitalism , η ανατροπή του Sharma στην ιστορία είναι να την ξαναδιηγηθεί σαν να είχαμε φτάσει στο τέλος. Κάπως έτσι πρέπει να φαίνεται από την ψηλή γωνία της ιστορίας – στην οποία τα αποτυχημένα έθνη, σαν απελπισμένοι εξαρτημένοι, έχουν βρεθεί να βουτούν, αφού ξοδεύτηκαν αλόγιστα στη λήθη του χρέους. Ανησυχεί ότι το δολάριο έχει ήδη χάσει σημαντικό έδαφος στο ρενμίνμπι της Κίνας, στις σποραδικές προσπάθειες της ομάδας BRICS+ των μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών να δημιουργήσουν τη δική της νομισματική ένωση και γενικότερα στους ορίζοντες των προσδοκιών των επενδυτών, επειδή το εθνικό χρέος των ΗΠΑ έχει αυξηθεί τόσο γρήγορα – και τόσο απρόσεκτα όσο αυτό των προηγούμενων αυτοκρατοριών.

Αλλά η καινοτομία της επανάληψης αυτής της γνώριμης ιστορίας από τον Σάρμα προέρχεται από την ικανότητά του να αντλεί από αριστερές ή «προοδευτικές» αφηγήσεις του νεοφιλελευθερισμού για να ενισχύσει τη δική του αναθεωρητική περιγραφή του τελευταίου μισού αιώνα. Για παράδειγμα, αναφέρει τους Gary Gerstle , Jonathan Ira Levy , J. Bradford DeLong και Thomas Piketty για να υποστηρίξουν ότι οι τεράστιες κρατικές δαπάνες για την εξισορρόπηση των επιπτώσεων της Μεγάλης Ύφεσης και της πανδημίας COVID-19 στην πραγματικότητα επιδείνωσαν τη μακροπρόθεσμη τάση προς την ανισότητα. όπως μετράται με τον πλούτο και τα εισοδήματα. Αυτά τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η Επανάσταση του Ρέιγκαν δεν εγκαινίασε την εποχή του νεοφιλελευθερισμού της ελεύθερης αγοράς. Αντίθετα, ο ρόλος του κράτους στην κατανομή των πόρων έχει πράγματι αυξηθεί από τότε. Η θεραπεία για την ασθένεια της ανισότητας που συνεπάγεται η προοδευτική διάγνωση – πιο δεσμευμένη από κανόνες εφαρμογή της γραφειοκρατικής λογικής – απλώς επιδεινώνει την ασθένεια δημιουργώντας και τροφοδοτώντας έναν εθισμό . Όπως τα οπιοειδή, το φάρμακο έχει γίνει ένα καταφύγιο για όλες τις χρήσεις από την οδυνηρή πραγματικότητα, στην προκειμένη περίπτωση την ανάγκη εξισορρόπησης των προϋπολογισμών και διαβίωσης με τα διαθέσιμα μέσα.

Ο Sharma δεν φοβάται να πιέσει τις μεταφορές της ασθένειας στην υπηρεσία του επιχειρήματός του. Οι αόρατες, αναπόφευκτες και καθυστερημένα συμπτωματικές επιπτώσεις της κυβερνητικής ρύθμισης είναι ορατές, για παράδειγμα, στη μεταστατική ανάπτυξη της «σκιώδους τραπεζικής». Αυτός ο απεριόριστος τομέας του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος τώρα αντιπροσωπεύει το 24% των κερδών των επιχειρήσεων των ΗΠΑ , είναι, κατά τη λογιστική της Sharma, το αποτέλεσμα της ρύθμισης και όχι της άρνησής της. Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και οι εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου είναι απλώς νόμιμες συσκευές με τις οποίες η χρηματοδότηση «βρίσκει έναν τρόπο» γύρω από το νόμο, όπως βλέπετε, όπως η χρηματοδότηση πάντα ήταν και πάντα θα γίνεται.

Σύμφωνα με αυτή την αφήγηση, η κατάργηση του Τραπεζικού Νόμου του 1933 (Glass-Steagall) ήταν απλώς μια αναγνώριση της οικονομικής πραγματικότητας – οι δημιουργικοί βάρβαροι που εμπνεύστηκαν αρχικά από τον Walter Wriston στη Citibank είχαν ήδη παραβιάσει το τείχος που χώριζε την εμπορική και την επενδυτική τραπεζική. Η άνοδος της «σκιώδους τραπεζικής», από την άλλη πλευρά, ήταν μια άμεση απάντηση στη ρυθμιστική νομοθεσία – Sarbanes-Oxley (2002) και Dodd-Frank (2010) – που σχεδιάστηκε για να αποτρέψει χρηματοοικονομικές καταρρεύσεις που προκαλούνται από εσωτερικούς ορισμούς της εξασφάλισης τραπεζικών δανείων, όπως συνέβη εν όψει της κατάρρευσης της dot-com του 2001-02 και της κρίσης των ενυπόθηκων δανείων subprime αργότερα στη δεκαετία. Η απροκάλυπτη πειρατεία ιδιωτικών κεφαλαίων, η ελευθερία του να κατάσχει, να απογυμνώσει και να πουλήσει εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ή να αγοράσει οικιστικά και εμπορικά ακίνητα απλώς για να αυξήσει τα ενοίκια ή να διαγράψει φορολογικές ζημίες, είναι αυτό που προκύπτει από κάθε προσπάθεια περιορισμού της λογικής πληθωρικό πλεόνασμα κεφαλαίου που επιδιώκει κέρδος.

Θα πίστευε κανείς ότι η Mehrsa Baradaran , καθηγήτρια προοδευτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Irvine, και ειδικός στο τραπεζικό δίκαιο, θα διαφωνούσε έντονα με τη λογιστική του Sharma. Δεν το κάνει. Στην πραγματικότητα, το βιβλίο της, The Quiet Coup , χρησιμοποιεί μια παρόμοια ιατρική μεταφορά για να εξηγήσει τα συμπτώματα ενός πολιτικού σώματος που βρίσκεται στη δίνη μιας ανίατης ασθένειας. Αποκαλεί αυτή την ασθένεια καρκίνο, όχι εθισμό, αλλά έχει την ίδια πηγή – κυβερνητική ρύθμιση των αγορών – και παρόμοια τρομερά αποτελέσματα.

Πώς μπορεί να είναι αυτό; Ο Baradaran περιγράφει λεπτομερώς αυτό που οι ιστορικοί, οι πολιτικοί επιστήμονες και οι υποστηρικτές των καταναλωτών αποκαλούσαν “ρυθμιστική σύλληψη” και αυτό που οι θεωρητικοί του φυλετικού καπιταλισμού αποκαλούν τώρα “σύλληψη ελίτ”: οι ηγέτες σε μια βιομηχανία που στοχεύει στη ρύθμιση προηγούνται της καμπύλης και αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία , ουσιαστικά συντάσσοντας τη νομοθεσία. Ο Baradaran υποστηρίζει το αντίθετο, αλλά τυπικά αυτό δεν είναι θέμα υψηλών αξιωματούχων να παίρνουν αυτό που θέλουν και ειδικά συμφέροντα να διεισδύσουν στη συνέχεια στις νέες υπηρεσίες ή να αποδυναμώσουν τους νέους νόμους εκ των υστέρων. Από την Προοδευτική Εποχή των αρχών του εικοστού αιώνα, η επιχειρηματική κοινότητα επιδίωξε μεταρρυθμίσεις και ρυθμίσεις όπως ακριβώς έκαναν οι δικηγόροι και οι ακτιβιστές δημοσίου συμφέροντος. Μέχρι την έλευση του καπιταλισμού της δεκαετίας του 1990, οι υποστηρικτές των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατανοούσαν ότι μια κοινωνία που συγκρατείται από την ανταλλαγή εμπορευμάτων και τη μισθωτή εργασία πρέπει συνεχώς να αναδομεί την αγορά, όχι μόνο για να σταθεροποιήσει ή να αυξήσει τα κέρδη, αλλά και για να εγγυηθεί την κοινωνική σταθερότητα και την πολιτική νομιμότητα, χωρίς η οποία η αναζήτηση κέρδους καθίσταται αδύνατη.

Έτσι, το νεοφιλελεύθερο καθεστώς που έχει θέσει το κοινό στο έλεος του ιδιωτικού τομέα δεν ήταν προϊόν εγκληματικής συνωμοσίας. αλλά η εμφάνισή του σημαίνει διαφθορά του πολιτικού σώματος. Όπως το θέτει ο Baradaran: «Το νεοφιλελεύθερο πραξικόπημα ήταν απολύτως νόμιμο επειδή διεξήχθη μέσω του νόμου. Τα ίδια δικαστήρια και οι ίδιες νομικές ερμηνείες που ακονίζονται και υποστηρίζονται από ακτιβιστές για να κάμπτεται ο νόμος προς τη δικαιοσύνη» – το έργο των δικηγόρων για τα πολιτικά δικαιώματα που ακολούθησαν την εποχή μέχρι τη δεκαετία του 1970 – χρησιμοποιήθηκαν για να το κάμψουν «αθόρυβα για την προστασία των ισχυρών». Τα παραδείγματα αφθονούν, ξεκινώντας από το περιβόητο μνημόνιο του Lewis Powell του 1971, στο οποίο η μελλοντική δικαιοσύνη του Ανωτάτου Δικαστηρίου σήμανε τον κώδωνα του κινδύνου για τους εταιρικούς ηγέτες των ΗΠΑ σχετικά με τους κινδύνους της προοδευτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα της ατζέντας του Προέδρου Lyndon B. Johnson για τη Μεγάλη Κοινωνία. Και καθώς το εκπληκτικά αποτελεσματικό δόγμα του Friedman για τα δικαιώματα των μετόχων επικράτησε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Federalist Society, που ιδρύθηκε το 1982, άρχισε να οργανώνει και να κινητοποιεί ιδεολογικά συγγενείς δικηγόρους και δικαστές. Ο εταιρικός ανταρτοπόλεμος είχε ξεσπάσει και κανένα εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της εξέγερσης δεν ήταν διαθέσιμο μέχρι να ήταν πολύ αργά.

Οι τράπεζες ήταν η αιχμή της αντεπανάστασης που ανέτρεψε τα πραγματικά κέρδη της δεκαετίας του 1960. Εδώ, ο Baradaran απηχεί τη γλώσσα του Wolf, του King, του Buiter και των προκατόχων τους στη ρητορική του λαϊκιστικού παρελθόντος της Αμερικής: «Για μεγάλο μέρος της ιστορίας των ΗΠΑ –δηλαδή μέχρι τη δεκαετία του 1980– οι τράπεζες αντιμετωπίζονταν, νομικά και πρακτικά, ως οιονεί -δημόσια ιδρύματα». Αλλά ενώ η ρύθμιση μπορούσε και αυξήθηκε, σύμφωνα με τον επαναπροσδιορισμό της Επανάστασης του Ρίγκαν από τον Σάρμα, αυτό δεν σήμαινε ότι οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί σύντροφοί τους είχαν νικήσει.

Απεναντίας, «Η εποχή του Ρήγκαν ήταν όταν το ήσυχο πραξικόπημα έγινε μεγάλο μπαμ. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός εμπνευσμένος από το μνημόνιο Πάουελ είχε ολοκληρωθεί, οι δεξιές δεξαμενές σκέψης είχαν τοποθετηθεί στο διοικητικό κράτος και το Law and Economics είχε διαβρώσει την προστασία των συμβάσεων κοινού δικαίου. Ως εκ τούτου, ο νεοφιλελευθερισμός μεταμόρφωσε τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια στη δεκαετία του 1980 – και αυτό έγινε μέσω των οικονομικών».

Ο Anat Admati του Stanford Graduate School of Business και ο Martin Hellwig του Ινστιτούτου Max Planck σχεδόν συμφωνούν με το επιχείρημα, που προβάλλεται με διαφορετικούς τρόπους τόσο από τον Sharma όσο και από τον Baradaran, ότι η αριστερά δεν πρέπει να γιορτάζει αυτόματα τη ρύθμιση της αγοράς. Στη νέα εκτεταμένη έκδοση του The Bankers’ New Clothes – το οποίο ο Wolf αποκαλεί «το πιο σημαντικό βιβλίο για να βγούμε από την οικονομική κρίση» – προτείνουν ότι κάτι σαν εγκληματικότητα έχει αποδώσει, πολύ καιρό, για τους γυμνιστές που διευθύνουν τις τράπεζες στις ΗΠΑ. Οι συγγραφείς εξηγούν ότι ο στόχος τους δεν είναι ένα κατηγορητήριο για εγκληματική συμπεριφορά που οδηγείται από συνειδητή πρόθεση ή απερίσκεπτη αμέλεια, επειδή, από όσο μπορούν να πουν, κανένας νόμος δεν έχει παραβιαστεί – όχι ακριβώς, ούτως ή άλλως. Θέλουν απλώς να μάθουν «γιατί οι παραβιάσεις των κανόνων θα μπορούσαν να έχουν γίνει ο συνήθης τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας στις τράπεζες».

Η απάντησή τους είναι συνεπής με τα ευρήματα του Joris Luyendijk, συνεργάτη του The Guardian και του συγγραφέα του Swimming with Sharks , ο οποίος, έχοντας πάρει συνέντευξη από δεκάδες τραπεζίτες του Λονδίνου στον απόηχο της Μεγάλης Ύφεσης, κατέληξε ως εξής: «Επτά χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, λέγεται συχνά ότι τίποτα δεν μαθεύτηκε από τη συντριβή. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Οι μεγάλες τράπεζες έχουν βγάλει σίγουρα ένα μάθημα από το κραχ και τα επακόλουθά του: ότι στο τέλος υπάρχουν πολύ λίγα που δεν θα ξεφύγουν».

Οι Admati και Hellwig αντιστέκονται γενναία σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά τελειώνουν το τεράστιο βιβλίο τους με ένα κεφάλαιο για τη ρυθμιστική αδράνεια που εξηγεί κουρασμένα γιατί οι ρυθμιστικές αρχές δεν χρειάζεται να αιχμαλωτιστούν (ή να δωροδοκηθούν ή να ξυλοκοπηθούν ή να εκβιαστούν) από τις τράπεζες που υποτίθεται ότι ρυθμίζουν. «Για να είναι αποτελεσματικοί οι κανόνες», τονίζουν, «πρέπει να επιβάλλονται. Οι αρχές επιβολής, ωστόσο, είναι συχνά αδρανείς, λόγω φόβου, συνενοχής ή καθαρής τεμπελιάς». Φαίνεται ότι ο φόβος υπερισχύει των άλλων αιτιών, συμπεριλαμβανομένου του φόβου σπατάλης σπάνιων πόρων σε υποθέσεις που γίνονται υπερβολικά δαπανηρές απλώς και μόνο επειδή οι τράπεζες μπορούν να αντέξουν οικονομικά ακομη και τα καλύτερα νομικά ταλέντα. Αλλά η ουσία είναι ξεκάθαρα σημειωμένη: «Ως αφηρημένες οντότητες, οι εταιρείες δεν μπορούν να πάνε στη φυλακή». Ως αποτέλεσμα, «Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αρχές στην πραγματικότητα αποφεύγουν το κόστος και τις αβεβαιότητες μιας δικαστικής δίκης καταλήγοντας σε συμβιβασμό με την εταιρεία που απαιτεί την καταβολή προστίμου, αλλά δεν απαιτεί την αποδοχή του αδικήματος. Εάν τα πρόστιμα είναι μικρά σε σχέση με το μέγεθος και τα κέρδη του ιδρύματος, υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου αποτρεπτικός παράγοντας: τα πρόστιμα είναι απλώς ένα «κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας», μην πειράζετε την παρανομία».

Ο τίτλος αυτού του τελευταίου κεφαλαίου είναι μια ερώτηση: «Πάνω από το Νόμο;» Σε αυτό το σημείο, μετά από 200.000 λέξεις, ακούγεται εντελώς ρητορικό, σχεδόν σαν ένα εσωτερικό αστείο. Αλλά, όπως ο Sharma και ο Baradaran, αυτοί είναι σοβαροί συγγραφείς που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κάτι ριζικό για να αποκατασταθεί η πίστη στις αγορές ως θεμέλιο της ελευθερίας – να ανακαινιστεί η έδρα του καπιταλισμού, να αναζωογονηθεί ο ασθενής, να αποκατασταθεί η αίσθηση της μόδας και να ανανεωθεί η γκαρνταρόμπα του . Διαφορετικά, ισχυρίζονται, οι θεωρίες συνωμοσίας θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν, το δολάριο θα συνεχίσει να χάνει μερίδιο αγοράς σε αντίπαλα αποθεματικά νομίσματα μέχρι να χρεοκοπήσουν οι ΗΠΑ και, όπως το έθεσαν οι Admati και Hellwig, οι περισσότεροι Αμερικανοί θα συνεχίσουν να πιστεύουν ότι «η οικονομική μας, τα πολιτικά και νομικά συστήματα νοθεύονται εναντίον των απλών ανθρώπων» έως ότου κάποιος όπως ο Τραμπ αποδείξει ότι δεν είναι.

Αλλά είναι επιστήμονες χωρίς εργαστήριο, επιχορήγηση ή προσωπικό. Η Sharma δεν θα πείσει ποτέ κανέναν ότι προσαρμόσιμα μοντέλα διακυβέρνησης στον καπιταλισμό βρίσκονται στην Ταϊβάν, ή στην Ελβετία ή στο Βιετνάμ, όπου συνυπάρχουν ελεύθερες αγορές και ισχυρά ρυθμιστικά κράτη. Ο Baradaran δεν θα μας πείσει ποτέ ότι η υπόσχεση για ελεύθερες αγορές και ελεύθερο εμπόριο μπορεί να ανακτηθεί από τα συντρίμμια της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης καλλιεργώντας τις μικρές επιχειρήσεις και ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Και ο Admati και ο Hellwig δεν θα προσηλυτίσουν ποτέ αρκετούς από εμάς στην υπόθεση ενός καθαρού πολιτικού λόγου, μιας δημόσιας πλατείας όπου καμία αλήθεια δεν πρέπει ποτέ να ειπωθεί στην εξουσία επειδή η δύναμη πηγάζει από την αλήθεια.

Καπιταλισμός και Ελευθερία

Ο Joseph E. Stiglitz έχει μια πιο ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση, ακριβώς επειδή είναι πιο θεωρητική. Αυτό ακούγεται παράδοξο, αλλά, δεδομένων των σαφών επιλογών που έχει διαθέσει το πολιτικό σύστημα της Αμερικής μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα, δεν είναι: οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε μια συζήτηση για το τι σημαίνει ελευθερία, κάτι που απαιτεί απάντηση στο ερώτημα ποιος μπορεί να το ασκήσει και πώς. Στο The Road to Freedom , μια προφανής απάντηση στην πιο διαβασμένη πραγματεία του Hayek, The Road to Serfdom , ο Stiglitz μας καθοδηγεί στις θεωρητικές διαμάχες που έχουν σημασία από τη δεκαετία του 1920, με ιδιαίτερη προσοχή στη διαφορά μεταξύ των ισχυρισμών και των συνεπειών των ιδεων των διαγωνιζομένων.

Η υπόθεση του Στίγκλιτς είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει ήδη πεθάνει και δεν μπορεί να αναζωογονηθεί. Αυτό είναι καλό, επιμένει, γιατί, έχοντας υποσχεθεί περισσότερη ελευθερία για περισσότερους ανθρώπους, απελευθερώνοντάς τους από τα δεσμά της γραφειοκρατικής λογικής που δεσμεύεται από κανόνες, είτε επιβλήθηκε από τους Σοβιετικούς σχεδιαστές είτε από τις υπηρεσίες του New Deal, προκάλεσε το αντίθετο. Ο τέλειος ανταγωνισμός και οι αυτορυθμιζόμενες αγορές είναι φαντασιώσεις που, εάν επιδοθούν με την απογύμνωση της δημόσιας πολιτικής στο ελάχιστο της ετήσιας νομισματικής ανάπτυξης, θα οδηγήσουν άμεσα στην πλήρη κατάρρευση της κοινωνίας της αγοράς και, από εκεί, σε πολιτική δικτατορία από αριστερά ή/και σωστά, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν το 1944 από τον Karl Polanyi στο The Great Transformation και τον Lawrence R. Klein στο The Keynesian Revolution.

Η ελευθερία, δείχνει ο Στίγκλιτς, δεν απαιτεί την απουσία καταναγκασμού ή τη διαγραφή όλων των εξωτερικών εμποδίων για την επίτευξη ιδιωτικών σκοπών, επειδή κανένα κοινωνικό σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει ως μια συλλογή φυγόκεντρων σωματιδίων χωρίς την εφαρμογή δύναμης. Απαιτείται, λοιπόν, ο ορθολογικός προβληματισμός, ο πολιτικός διάλογος και η εξουσία του γραφειοκρατικού λόγου που δεσμεύεται από κανόνες για να αποφασιστεί ποιοι ιδιωτικοί σκοποί είναι κοινωνικά αποδεκτοί και προσαρμόσιμοι στις δημόσιες ανάγκες ή στο κοινό καλό, μέσω της άσκησης της κρατικής εξουσίας. Οι ελεύθερες αγορές δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Σύμφωνα με τη συλλογιστική του Στίγκλιτς, η ελευθερία για τους περισσότερους από εμάς απαιτεί σοσιαλδημοκρατία, ή αυτό που αποκαλεί επίσης «προοδευτικό καπιταλισμό». Το βιβλίο του καταδεικνύει ότι δεν έχει πλέον μεγάλη σημασία τι ονομάζουμε το μέσο με το οποίο συνειδητοποιούμε την ελευθερία, αρκεί να καταλάβουμε ότι κανείς μας δεν θα φτάσει εκεί αν αφήσουμε πολλους πίσω. Παρά τη φετιχοποίηση της προεδρίας από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έχουμε ξεπεράσει προ πολλού την ανάγκη για έναν αυτοκράτορα, ντυμένο ή όχι.

James Livingston, Professor Emeritus of History at Rutgers University, is the author of six books, including Origins of the Federal Reserve System: Money, Class, and Corporate Capitalism, 1890-1913 (Cornell University Press, 1986), and the forthcoming The Intellectual Earthquake: How Pragmatism Changed the World, 1898-2008 (University of Chicago Press).