Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: «Στα €950 ο κατώτατος μισθός από το 2027 – Έρχεται νέα αύξηση την άνοιξη του 2025»

Your browser does not support the audio element.

«Όσο θα αυξάνονται οι τιμές, τόσο θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός» – Τι είπε για τις θέσεις εργασίας, τις συντάξεις και την εισφορά αλληλεγγύης