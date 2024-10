Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: Θα εφαρμοστεί ο νόμος για τους αιώνιους φοιτητές – Πάνω από 6.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά

Ο υπουργός δήλωσε πως η εφαρμογή του μέτρου για την απαγόρευση των κινητών είναι θεαματικά καλή και πως το έχει αγκαλιάσει η κοινότητα του σχολείου