Τα νέα γραφεία του Στέφανου Κασσελάκη στον Ταύρο- Δείτε φωτογραφίες από το ανακαινισμένο κτίριο του 1800

Your browser does not support the audio element.

Στον χώρο έχει γίνει ολική ανακατασκευή και ανακαίνιση και ενοικιάστηκε για να στεγάσει το επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη