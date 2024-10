Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: «Φέτος έχουν συλληφθεί 10.600 ανήλικοι δράστες – 10201 το τηλέφωνο για την παιδική παραβατικότητα»

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για έρευνα σε βάθος για τη μαφία στα καύσιμα – «Θα βρούμε όσους διέρρευσαν τη λίστα του ελληνικού FBI»