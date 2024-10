Απορρίφθηκε η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τους Σπαρτιάτες – Ένταση στην Ολομέλεια

Your browser does not support the audio element.

Ο Θ. Λιβάνιος υποστήριξε πως από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μία δικαστική έρευνα, το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει τη δυνατότητα να μη δώσει χρήματα