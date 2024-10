Βουλή: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει «γαλάζιους» βουλευτές για τα ελληνοτουρκικά

Ο Υπουργός Εξωτερικών εστίασε στις διατάξεις που αφορούν τα ακατοίκητα νησιά και τις βραχονησίδες – Τι ανέφερε για τον ελληνοτουρκικό διάλογο