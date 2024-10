Γκλέτσος στον ΣΚΑΪ: «Φτάσαμε στην ξεφτίλα με τον Κασσελάκη, να πάρει τους βουλευτές του και να φύγουν»

Your browser does not support the audio element.

«Εφόσον ο κ. Κασσελάκης δεν είναι τίποτα, γιατί να πάρει γραφείο μέσα στο κόμμα;» προσέθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο «Σήμερα»