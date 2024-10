Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη στη Βουλή: Θα σας ανοίξουμε την πόρτα του Μαξίμου – Ελάτε με φόρα!

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη στη Βουλή: «Θα σας δείξουμε την πόρτα εξόδου του Μαξίμου» – «Ελάτε με φόρα»

Your browser does not support the audio element.

«Αν υπάρχουν – που μπορεί να υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές – αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από εμένα. Και το έχω αποδείξει», τόνισε ο πρωθυπουργός