Τσίπρας: Η χώρα χρειάζεται άμεσα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ – Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με ορίζοντα το 2030

Your browser does not support the audio element.

Υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει «σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα για να εξασφαλισθεί τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η μείωση των ανισοτήτων»