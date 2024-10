Live από τη Βουλή η συζήτηση για τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου – Στο βήμα ο πρωθυπουργός

Your browser does not support the audio element.

«Πέρυσι κάηκαν 1.754.000 στρέμματα, φέτος 440.000 στρέμματα – Να σταματήσετε να λέτε ότι το 112 είναι άλλοθι για όσα υποτίθεται ότι δεν γίνονται» τόνισε ο πρωθυπουργός