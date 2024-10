Έριξε το γάντι ο Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη – Η αποχώρηση για Παππά και ο νέος γύρος με Σαμαρά

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από την κίνηση Μητσοτάκη να σηκωθεί από τα κυβερνητικά έδρανα και να αποχωρήσει δηκτικά από την αίθουσα την ώρα που μιλούσε ο Νίκος Παππάς