Μαρινάκης για Παππά: Ο πρωθυπουργός επιλέγει με ποιον θα συνομιλεί – Δεν σχολιάζουμε απαντήσεις «κύκλων»

«Περιμένουμε τις αποφάσεις των μελών του ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος