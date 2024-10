Μητσοτάκης από ΣΕΒ σε επιχειρηματίες: Η πρόοδος να μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Your browser does not support the audio element.

«Η εθνική πρόοδος να απλωθεί οριζόντια σε όλη την κοινωνία και σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο πρωθυπουργός – «Τα κέρδη δεν είναι μόνο για να αποταμιεύονται για να μοιράζονται σε μερίσματα»