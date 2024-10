Πιστοποίηση Great Place to Work έλαβε ο όμιλος Goody’s- Everest

Ο Όμιλος Goody’s-Everest ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®), μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται – κατά κύριο λόγο – στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Ο Δημήτρης Σαραντόπουλος, Chief People Officer του Ομίλου, δήλωσε σχετικά:

«Η πιστοποίηση αυτή μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Στον Όμιλό μας αναγνωρίζουμε την αξία των ανθρώπων μας και καλλιεργούμε μια φιλόξενη και υποστηρικτική ατμόσφαιρα, ώστε τα μέλη της ομάδας να συνεργάζονται με γνώμονα τον σεβασμό και την αλληλοϋποστήριξη. Φροντίζουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των ανθρώπων μας, ώστε να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Επιπλέον, επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη, διασφαλίζουμε ότι κάθε μέλος της ομάδας μας αποκτά την ευκαιρία να εξελιχθεί, συνεισφέροντας παράλληλα στη συνολική εξέλιξη και την επιτυχία του Ομίλου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία αξιολόγησης για την απόκτηση της Πιστοποίησης του Great Place to Work® συμμετείχαν περισσότεροι από 1200 εργαζόμενοι από την Κεντρική Διοίκηση, τα καταστήματα και τις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου.