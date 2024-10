Μητσοτάκης-για-28η-Οκτωβρίου:-Η-πατρίδα-μας-είναι-ισχυρή-με-Ένοπλες-Δυνάμεις-πανέτοιμες-να-εξασφαλίσουν-την-εθνική-ακεραιότητα

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε το πρωί τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στο Περιστέρι