Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ, ανεβαίνει στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ – Νίκη Κασσελάκη στις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ

Your browser does not support the audio element.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 31%, το ΠΑΣΟΚ κλειδώνει τη δεύτερη θέση με διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά από καιρό εμφανίζεται στην τρίτη θέση