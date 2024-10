Επίθεση με αυγά στον Φρέντη Μπελέρη στα Τίρανα – Βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Ο ευρωβουλευτής βρίσκεται σήμερα στην αλβανική πρωτεύουσα ως μέλος της Επιτροπής Διακοινοβουλευτικής Διασύνδεσης ΕΕ – Αλβανίας