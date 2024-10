Μητσοτάκης: Θα συνεχίσουμε τη μείωση φόρων έως το 2027 – Είμαστε σε διαρκή πόλεμο με τη φοροδιαφυγή

«Κεντρική επιλογή μας οι σταδιακές και δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις φόρων» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης στα εγκαίνια του ψηφιακού «στρατηγείου» της ΑΑΔΕ