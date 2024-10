Eurostat: Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο – Στο 2% στην Ευρωζώνη

Τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανερχόταν στο 3,1%, τον Αύγουστο στο 3,2%, τον Ιούλιο στο 3%, τον Ιούνιο στο 2,5% και τον Μάιο στο 2,4%. Τον περσινό Οκτώβριο, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 3,8%.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2%, αυξημένος σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,7%.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (3,9%, σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,9%, έναντι 2,4% τον Σεπτέμβριο),τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, έναντι 0,4% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-4,6%, έναντι -6,1% τον Σεπτέμβριο).

