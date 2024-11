Μαίνεται ο εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεβάζει τους τόνους ο Κασσελάκης – «Πρωτόγνωρη επιχείρηση αλλοίωσης του εκλογικού σώματος»

Your browser does not support the audio element.

Έκανε λόγο για εκατοντάδες καταγγελίες μελών, που δεν βρίσκουν το όνομά τους σε λίστες της Κουμουνδούρου – «Να είστε ψύχραιμοι» κάλεσε τους υποστηρικτές του