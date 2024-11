Προμήθεια-eurofighter:-Η-Άγκυρα-από-τη-βεβαιότητα,-στο-«θετικό-αποτέλεσμα-στο-άμεσο-μέλλον»

Your browser does not support the audio element.

«Λένε “συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις”, αλλά ξεκάθαρη εικόνα δεν έχουμε, περιμένουν τις εκλογές στις ΗΠΑ» σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης.