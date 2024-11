ΣΥΡΙΖΑ για Αδειλίνη: Απρέπεια που αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα

Είχαν προηγηθεί αιχμές κατά της Δικαιοσύνης από τον πρώην πρωθυπουργό, πράγμα που προκάλεσε την ενόχληση της κυρίας Αδειλίνη που αποχώρησε από την αίθουσα