Σε «πολεμικό κλίμα» η ψηφοφορία για τους συνέδρους στον ΣΥΡΙΖΑ – Εντάσεις ανάμεσα σε «κασσελίστας» και «πλειοψηφικούς»

Για αποκλεισμούς μιλούν οι «κασσελίστας» – Για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργία νέου κόμματος από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο, μιλούν οι πλειοψηφικοί