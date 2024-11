Σοφία Ζαχαράκη: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που απέκτησε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό

Σε ομιλία της αναφέρθηκε, πρωτίστως, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο όπως τόνισε «δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού της Ελλάδας