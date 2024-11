Η Ελλάδα με το βλέμμα στραμμένο στις αμερικανικές εκλογές

Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας έχουν μπει στις «ράγες» εδώ και αρκετά χρόνια και ενδυναμώνονται συνεχώς. Ο ρόλος της Ελλάδας είναι σημαντικός σε ό,τι αφορά την Αν. Μεσόγειο