economist:-Μικρό-προβάδισμα-για-την-Κάμαλα-Χάρις,-στο-56%-έχει-αυξηθεί-η-πιθανότητα-νίκης-της

Οριακό προβάδισμα στην Κάμαλα Χάρις δίνει η τελευταία εκτίμηση του Economist με τη μάχη ανάμεσα στους δύο μονομάχους να κρίνεται σε πολύ μικρές διαφορές.

Σύμφωνα με την τελευταία μετάδοση του δικτύου για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, η Χάρις διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, με την πιθανότητα νίκης να έχει αυξηθεί από 50% σε 56%.

Our final forecast of the presidential election is a tossup. Harris has made substantial gains over the past week, giving her an extremely narrow lead: https://t.co/z0eqOZEun6 pic.twitter.com/MYebdFjKmT

— Owen Winter (@OwenWntr) November 5, 2024